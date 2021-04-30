Після вступу України в НАТО звільнення Донбасу та Криму відбудеться не за "статтею 5", – Литва
Депутат литовського сейму Жигімантас Павіліоніс висловив думку, що потенційне членство України в НАТО буде обумовлене неможливістю задіяти 5 статтю Вашингтонського договору для звільнення Донбасу та Криму від окупації Росії.
Джерело:"Європейська правда"
Глава комітету з міжнародних справ сейму Литви вважає, що неможливість пустити у дію статтю 5 "буде дуже ясно обумовлена як умова вступу України в Альянс".
Читайте також НАТО має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, – Таран
Водночас, за його словами, важливо розуміти, що війною з Росією вже займеться НАТО.
Це буде спільний конфлікт. Не ви одні будете його вирішувати, і не Німеччина з Францією, а весь Альянс. Станеться те, чого зараз хоче Зеленський – інші країни включаться. Ваш конфлікт буде обговорюватися кожен день в Брюсселі, в Раді НАТО, а там і мізків, і сил, і інструментів, повірте, дуже багато, щоб Росія потроху відступила,
– сказав парламентар.
Жигімантас Павіліоніс переконаний, що у цьому випадку Росія "відступить навіть до того, як Україна остаточно вступить в Альянс".
Вступ України в НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.
- Втім перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс.
- Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
До теми Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись у вступ України в НАТО
Поділитися новиною