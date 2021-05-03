У Литві вважають переговори про вступ України в ЄС "завданням-мінімум" до 2027 року
Литва має на меті забезпечити початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Щоправда, не негайно, а до 2027 року.
Джерело:"Європейська правда"
Саме це є своєрідним "мінімальним завданням" для Вільнюса. Щонайменше, у цьому переконаний глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.
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Як у Литві бачать "стратегію по Україні"
Павіліоніс, зауважимо, є впливовим європейським дипломатом. Саме він курував процес вступу до ЄС Литовської Республіки.
- "Литва свого часу як голова ЄС доклала всіх зусиль, щоб ви (Україна – 24 канал) у 2013 отримали договір про асоціацію", – нагадав литовський дипломат.
І додав, що актуальною "частиною відповіді на "російське питання" має стати стратегія по Україні". А це означає, що:
- "До 2027 – року нашого нового головування в ЄС – ми хочемо, щоб було прийнято рішення, пов'язане з вашим вступом в ЄС".
Наше завдання-мінімум – щоб до 2027 року ви почали переговори про вступ в ЄС. Але у мене є внутрішнє відчуття, що це буде раніше,
– наголосив Павіліоніс.
Байден має зробити Зеленського "головним союзником"
Представник Литви зауважив також, що прискорення темпів європейської та євроатлантичної інтеграції України чимало пов'язані з правлінням адміністрації Байдена у США.
- Саме новий Білий дім, мовляв, активно включився у "війну за демократію" в Європі.
Я б на його (Байдена – 24 канал) місці зробив Зеленського своїм головним союзником у цій війні. У такий спосіб він розв'яже не тільки українське питання, а й молдовське питання, грузинське, вірменське,
– вважає Павіліоніс.
У довгостроковій перспективі це може означати й розв'язання головного – "російського питання".
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