Совет МВФ решил продлить программу до конца июня 2022 года. Деньги, которые выделили Украине, потратят на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
К теме В Минфине объяснили, на что Украина потратит 700 миллионов долларов МВФ
Чтобы получить транш Украина сделала решительные шаги в реформах. В частности, они касаются судебной системы и финансовой.
Мерами, которые осуществила Украина в части реформирования судебной системы, продолжение реформы в финансовом секторе, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера,
– подчеркнул Шмыгаль.
Какие обязательства должна выполнить Украина в рамках программы
- Изменить налоговую и бюджетную политику для защиты социально уязвимых слоев населения.
- Обеспечить независимость Национального банка.
- Вернуть инфляцию до целевого уровня (5%).
- Улучшить корпоративное управление банками, чтобы те могли предоставлять надежные кредиты бизнесу.
- Продолжить борьбу с коррупцией.
- Разворачивать судебную реформу.
- И вообще уменьшать роль государственного управления в экономике.
Что известно о программе Stand-by
Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов утвердили 9 июня 2020 года.
Помощь направляют на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.
Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы успешно ее пройти и получить следующие транши.
МВФ и Украина
- Миссия начала работу в Украине 21 сентября этого года.
- В частности, рассматривали вопросы независимости СБУ, реформы судебной системы, укрепление антикоррупционных институтов и проект госбюджета на 2022 год.
- Без международных заимствований украинская экономика может существовать примерно пол года. Самое главное – эти деньги нужны, чтобы оплатить госдолг, который составляет более 602 миллиардов гривен. Также сотрудничество с МВФ повышает рейтинг Украины для зарубежных инвесторов.