Рада МВФ вирішила продовжити програму до кінця червня 2022 року. Гроші, які виділили Україні, витратять на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.
До теми У Мінфіні пояснили, на що Україна витратить 700 мільйонів доларів МВФ
Щоб отримати транш Україна зробила рішучі кроки у реформах. Зокрема, вони стосуються судової системи та фінансової.
Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера,
– підкреслив Шмигаль.
Які зобов'язання має виконати Україна в межах програми
- Змінити податкову й бюджетну політику задля захисту соціально вразливих верств населення.
- Забезпечити незалежність Національного банку.
- Повернути інфляцію до цільового рівня (5%).
- Покращити корпоративне управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу.
- Продовжити боротьбу з корупцією.
- Розгортати судову реформу.
- Й загалом зменшувати роль державного управління в економіці.
Що відомо про програму Stand-by
Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.
Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.
Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти і отримати наступні транші.
МВФ та Україна
- Місія розпочала роботу в Україні 21 вересня цього року.
- Зокрема, розглядали питання незалежності СБУ, реформи судової системи, зміцнення антикорупційних інституцій та проєкт держбюджету на 2022 рік.
- Без міжнародних запозичень українська економіка може існувати приблизно пів року. Найголовніше – ці гроші потрібні, щоб сплатити держборг, який складає понад 602 мільярди гривень. Також співпраця з МВФ підвищує рейтинг України для закордонних інвесторів.