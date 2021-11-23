Рада МВФ вирішила продовжити програму до кінця червня 2022 року. Гроші, які виділили Україні, витратять на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

До теми У Мінфіні пояснили, на що Україна витратить 700 мільйонів доларів МВФ

Щоб отримати транш Україна зробила рішучі кроки у реформах. Зокрема, вони стосуються судової системи та фінансової.

Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера,

– підкреслив Шмигаль.

Які зобов'язання має виконати Україна в межах програми

Змінити податкову й бюджетну політику задля захисту соціально вразливих верств населення.

Забезпечити незалежність Національного банку.

Повернути інфляцію до цільового рівня (5%).

Покращити корпоративне управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу.

Продовжити боротьбу з корупцією.

Розгортати судову реформу.

Й загалом зменшувати роль державного управління в економіці.

Що відомо про програму Stand-by

Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.

Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти і отримати наступні транші.

МВФ та Україна