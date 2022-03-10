Соответствующее решение было одобрено на заседании правительства, которое состоялось 10 марта. Об этом премьер-министр сообщил во время своего обращения, пишет 24 канал.

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Правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 миллиарда гривен,

– сказал Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабинета министров, это позволит в условиях военного положения оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны Украины.

Обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео

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