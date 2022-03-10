Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду, яке відбулося 10 березня. Про це прем'єр-міністр повідомив під час свого звернення, пише 24 канал.

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Уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 мільярда гривень,

– сказав Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабінету міністрів, це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони України.

Звернення Дениса Шмигаля: дивіться відео

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