Об этом премьер-министр сообщил во время заседания правительства 8 июня. Кабмин утвердил порядок использования средств на инвентаризацию лесов.

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Инвентаризацию лесов планируют завершить через 4 года

Полностью процесс инвентаризации планируют завершить через 4 года. В этом году на эту инициативу пойдут 20 миллионов гривен. Шмыгаль отметил, что это первая масштабная и комплексная реформа лесной отрасли за годы независимости.

Это даст возможность понять всю информацию о количестве лесов и их качестве. Очень активно внедряем цифровизацию, чтобы уничтожить все возможные коррупционные факторы,

– добавил Шмыгаль.

Высадить 1 миллиард деревьев за 3 года – реально, – Шмыгаль

Касательно задания Зеленского о высадке 1 миллиарда деревьев за 3 года, премьер говорит, что это – вполне реально. Шмыгаль отметил, что в 2020 году, по данным Гослесагентства было высажено 200 миллионов молодых деревьев.

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Что известно о приказе Зеленского

Президент Зеленский 7 июня подписал приказ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой инициативы запланировали за десятилетие увеличить площадь лесных насаждений на 1 миллион гектаров, а за последующие три года в Украине должно появиться около 1 миллиарда молодых деревьев. На это планируется потратить сначала 2 миллиарда гривен