Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Во время него премьер уверял своего зарубежного коллегу, что отставка Якова Смолия не пошатнет независимость НБУ.

Про свою розмову з Валдісом Домбровскісом сам Денис Шмигаль розповів у власному твіттері.

До слова Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським

Він висловив свою вдячність віцепрезиденту Європейської комісії. Мовляв, для України є дуже важливим мати надійного друга в Європейському Союзі.

Я запевнив Валдіса Домбровскіса, що незалежність Національного банку України залишається для нас безумовним пріоритетом,

– підкреслив прем'єр.

Відставка Якова Смолія: коротко