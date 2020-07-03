Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Під час неї прем'єр запевняв свого закордонному колезі, що відставка Якова Смолія не похитне незалежність НБУ.

Про свою розмову з Валдісом Домбровскісом сам Денис Шмигаль розповів у власному твіттері.

До слова Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським

Він висловив свою вдячність віцепрезиденту Європейської комісії. Мовляв, для України є дуже важливим мати надійного друга в Європейському Союзі.

Я запевнив Валдіса Домбровскіса, що незалежність Національного банку України залишається для нас безумовним пріоритетом,

– підкреслив прем'єр.

Відставка Якова Смолія: коротко