Шмигаль запевняв ЄС, що в НБУ нічого поганого не сталося
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Під час неї прем'єр запевняв свого закордонному колезі, що відставка Якова Смолія не похитне незалежність НБУ.
Про свою розмову з Валдісом Домбровскісом сам Денис Шмигаль розповів у власному твіттері.
До слова Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським
Він висловив свою вдячність віцепрезиденту Європейської комісії. Мовляв, для України є дуже важливим мати надійного друга в Європейському Союзі.
Я запевнив Валдіса Домбровскіса, що незалежність Національного банку України залишається для нас безумовним пріоритетом,
– підкреслив прем'єр.
Відставка Якова Смолія: коротко
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною цього рішення він назвав політичний тиск.
- Президент Володимир Зеленський проєкт постанови зареєстрував у Верховній Раді, а парламент її підтримав 3 липня.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій і працівники банківського сектору виступили на підтримку Якова Смолія.
- Натомість ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, яку й "суперечкою" назвати важко. Мовляв, Смолій, послухавши опонентів влади, відреагував надто емоційно.