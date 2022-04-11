Переговоры состоялись в онлайн-режиме. Присутствовали также министр обороны Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

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Шмигаль подчеркнул необходимость поддержки США

Премьер подчеркнул важность поддержки США в преодолении последствий агрессии и усилении санкционного давления. Однако от Вашингтона Киев просит еще больше военной помощи.

Также Шмыгаль отметил: та цена, которую сейчас Россия платит за содеянное, – слишком низкая. Украина настаивает на усилении карательных ограничений.

Мы просим принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая "Газпромбанк", "Банк Москвы" и "Россельхозбанк",

– сказал Шмыгаль.

О каких действиях просит Киев у Вашингтона:

следует признать Россию государством-спонсором терроризма;

ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США;

заблокировать доступ российским судам и морским компаниям ко всем внутренним морским портам США.

По словам Шмыгаля, США должны помочь Украине отстоять полное эмбарго на российские энергоресурсы, а также ключевые товары – металлы и полезные ископаемые.

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