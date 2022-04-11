Перемовини відбулись в онлайн-режимі. Були присутні також міністр оборони Олексій Резніков та міністр фінансів Сергій Марченко.
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Шмигаль наголосив на необхідності підтримки США
Прем'єр наголосив на важливості підтримки США в подоланні наслідків агресії та посиленні санкційного тиску. Проте від Вашингтона Київ просить ще більше військової допомоги.
Також Шмигаль зазначив: та ціна, яку зараз Росія платить за скоєне, – занадто низька. Україна наполягає на посиленні каральних обмежень.
Ми просимо вжити термінових заходів і ввести повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включаючи "Газпромбанк", "Банк Москви" та "Россельхозбанк",
– сказав Шмигаль.
Про які дії просить Київ у Вашингтона:
- слід визнати Росію державою-спонсором тероризму;
- запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США;
- заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США.
За словами Шмигаля, США мають допомогти Україні відстояти повне ембарго на російські енергоресурси, а також ключові товари – метали та корисні копалини.
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