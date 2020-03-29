Шмыгаль рассказал, сколько правительство выделило на общественное вещание, культуру и спорт

Премьер-министр рассказал, что на финансирование общественного вещания правительство выделило больше, чем было предусмотрено в 2019 году. Сохранили более половины денег для Государственного агентства по вопросам кино. Частично финансировать будут деятельность Украинского института книги. Однако сократят расходы на спорт.

Детали изменений, которые планируют внести в государственный бюджет, сообщил в телеграмме премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, деятельность общественного вещания является особенно важной в кризисные времена.

Именно поэтому на финансирование НСТУ правительство выделяет 1,2 миллиарда гривен. А это больше, чем было предусмотрено в 2019 году,

- отметил Шмигаль.

Он напомнил, что отменили Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные деньги. Поэтому, по словам Шмыгаля, предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного.

О финансировании кино и книгоиздательства

Шмыгаль заявил, что правительство пересмотрело финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. В частности, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. Однако премьер уверяет, когда ситуация в стране стабилизируется, показатели обязательно пересмотрят.

Удалось найти деньги на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках. На это выделят 469 миллиардов гривен.

Почти не уменьшится финансовая поддержка национальных театров – запланировано 1,2 миллиарда гривен.

О деньгах на спорт

В правительстве отмечают, что многие спортивные события в мире, запланированные на 2020 год, перенесли или отменили. Поэтому Кабмин предлагает сократить расходы на спорт.

К слову, бюджетные деньги правительство хочет перераспределить так, чтобы увеличить расходы на борьбу с распространением коронавируса. Для этого хотят создать Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен.

Деньги планируют тратить на

️дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно вовлеченным в борьбе с коронавирусом;

️денежную помощь пенсионерам;

️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;

предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом . Умерли 9 человек, выздоровели – 5.

. Умерли 9 человек, выздоровели – 5. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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