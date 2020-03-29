Шмигаль розповів, скільки уряд виділив на суспільне мовлення, культуру та спорт

Прем’єр-міністр розповів, що на фінансування суспільного мовлення уряд виділив більше, ніж було передбачено у 2019 році. Зберегли понад половину грошей для Державної агенції з питань кіно. Частково фінансуватимуть діяльність Українського інституту книги. Однак скоротять видатки на спорт.

Деталі змін, які планують внести у державний бюджет, повідомив у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, діяльність суспільного мовлення є особливо важливим у кризові часи.

Саме тому на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 мільярда гривень. А це більше, ніж було передбачено у 2019 році,

– зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що скасували Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові гроші. Тому, за словами Шмигаля, запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для Суспільного.

Про фінансування кіно та книговидавництва

Шмигаль заявив, що уряд переглянув фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проєкти. Зокрема, вдалося зберегти 60% фінансування Державної агенції з питань кіно. Однак прем’єр запевняє, коли ситуація у країни стабілізується, показники обов’язково переглянуть.

Вдалося знайти гроші на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках. На це виділять 469 мільярдів гривень.

Майже не зменшиться фінансова підтримка національних театрів – заплановано 1,2 мільярда гривень.

Про гроші на спорт

В уряді наголошують, що багато спортивних подій у світі, запланованих на 2020 рік, перенесли або скасували. Тому Кабмін пропонує дещо скоротити видатки на спорт.

До слова, бюджетні гроші уряд хоче перерозподілити так, щоб збільшити видатки на боротьбу з поширенням коронавірусу. Для цього хочуть створити Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень.

Гроші планують витрачати на

️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;

️грошову допомогу пенсіонерам;

️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;

️надання фінансової допомоги українському бізнесу.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



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