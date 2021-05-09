Во французских Альпах 8 мая сошли сразу 2 снежные лавины. Число погибших в результате инцидента возросло до 7.

Ранее была информация о 4 жертвах, однако спасатели продолжали поиски людей, которые исчезли.

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Число жертв схода лавин в Альпах возросло

Первая лавина сошла в городке Валлуар в регионе Савоя, расположенном на высоте 2 642 метров. Она унесла жизни 4 человек в возрасте от 42 до 76 лет.

Лавина снесла 2 группы туристов, которые состояли из 3 и 2 человек. Выжить удалось лишь одному человеку, которого нашли спасатели.

Вторая лавина сошла на высоте 3 779 метров в массиве Вануаз. Власти сообщают о 3 погибших в результате этого восхождения.

То есть всего жертвами стихии стали 7 человек.

К слову, ранее экстренные службы предупреждали об особо высоком риске лавинной опасности. В последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.

Обратите внимание! В январе 2021 года в районе горнолыжного курорта Шнальсталь в Альпах произошел сход лавины, в результате чего погибли люди. Среди жертв был бывший глава банка Raiffeisen в Италии 65-летний Михаэль Грюнер и его жена.