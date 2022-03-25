Президент Украины призвал его посетить в Будапеште мемориал обуви на реке Дунай в память о жертвах Холокоста. Об этом президент заявил 24 марта во время обращения в Евросовет.

Заметьте Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время: Зеленский обратился к Евросовету и народам ЕС

Зеленский призвал Орбана посетить их набережную

Президент Украины заявил, что наше государство должно быть в ЕС уже в ближайшее время.

По крайней мере, у вас для этого все есть, есть этот шанс. Также президент прокомментировал позицию стран по этому поводу.

Президент сказал, что по отношению к Венгрии хочет быть откровенным один раз и навсегда. Призвал: "Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство".

Владимир Зеленский вспомнил, что с семьей был в Будапеште, ведь обожает этот красивый и душевный город и людей в нем.

Зеленский сказал, что был на их набережной и видел мемориал обуви на реке Дунай, упоминание о жертвах Холокоста.

Послушай, Виктор (говорится о премьере Орбана – 24 канал), знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную, посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире,

– призвал Владимир Зеленский.

Добавил, что именно это сегодня делает Россия – та же обувь в Мариуполе, там такие же люди – взрослые и дети, дедушки и бабушки. И их там тысячи. Тысяч уже нет.

"А ты сомневаешься – вводить санкции или нет? Затрудняешься – пропускать оружие или нет? Затрудняешься – торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться", – сказал президент Украины.

Добавил, что пора уже решать, нам нужна их поддержка и мы верим в венгерский народ.