Такую информацию обнародовал журналист Роман Цымбалюк. По его словам, пребывание министра обороны России ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области.

Важно Давил гусеницами людей в Москве: войной против Украины будет руководить очередной российский "мясник"

Там для него и сопровождавших его генералов устроили показательные доклады о ведении боевых действий на территории Украины, награждение медалями и орденами.

Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей – страх командиров воюющих группировок, что командование ВС России может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий.

– подчеркнул Цымбалюк.

Войной в Украине теперь будет командовать Жидко

Кремль отстранил генерала Александра Дворникова от командования войной в Украине. На его место, вероятно, был назначен новый русский генерал. Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Это произошло 26 июня, хотя другие источники писали об этом раньше.

Там также напомнили, что команда Conflict Intelligence Team в начале июня сообщала, что Александра Дворникова заменил в должности командующего Южного военного округа Геннадий Жидко. Однако в американском Институте изучения войны эту информацию самостоятельно проверить не смогли.

Обратите внимание! В ISW объясняли, что Россия может "чистить" высших офицеров, а именно Дворникова, Сердюкова из-за провала в войне против Украины. Тогда росСМИ подтверждали, что нынешний начальник штаба центрального военного округа Михаил Теплинский сменит командующего воздушно-десантными войсками России Андрея Сердюкова. Последнего уволили за плохую работу во время вторжения и значительные потери среди десантников. Насчет Дворникова тогда были противоречивые заявления.

Дворников славился своей бесчеловечной жестокостью

Российский диктатор Владимир Путин назначил генерала Александра Дворникова в апреле. То есть после того, как российские оккупанты были вынуждены отступить с Севера Украины и потерпели поражение в боях за Киев.

До сих пор Дворников славился своей бесчеловечной жестокостью. Именно он руководил российским войском в Сирии. Там получил прозвище "сирийский мясник" за тактику ведения войны, предполагавшую большое количество гражданских жертв.

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