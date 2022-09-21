"Мертвые" российские военные якобы вернулись и дальше воевать против Украины. Об этом бреде заявил министр обороны страны-агрессора сергей шойгу.

Важно В россии собираются мобилизовать 300 тысяч резервистов

Волшебное исцеление русских кафиров

По словам шойгу, 90% раненых во время "спецоперации" российских бойцов уже поправились и поэтому якобы вернулись на войну в Украину. Интересно, кто же захочет и дальше воевать без ног и в инвалидном кресле. Или как можно "освобождать", находясь под крышкой гроба.

Также министр обороны заявил, что на фронте в Украине погибли 5 937 российских военных. Может, он назвал цифры за последнюю неделю? Маловероятно, что словам бредового шойгу кто-нибудь поверит, ведь реальные потери страны-оккупанта в 10 раз больше.

Каковы реальные потери россиян в войне с Украиной

За почти 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 55 110 оккупантов. Только за последние сутки наши воины отправили на "концерт кобзона" 300 захватчиков.

Потери в технике:

танков – 2 227 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 4 748 (+24) единиц;

артиллерийских систем – 1 340 (+17) единиц;

РСЗО – 318 единиц;

средств ПВО – 168 единиц;

самолетов – 253 (+1) единицы;

вертолетов – 217 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) единиц;

крылатых ракет – 239 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 610 (+23) единиц;

специальной техники/special equipment – 125 единиц.

Напомним, что сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация захватит 1% от общего мобилизационного ресурса. Она коснется отслуживших, имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт.

Стоит посмотреть – шойгу в очередной раз соврал о потерях россии и Украины: смотрите видео