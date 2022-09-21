"Мертві" російські військові нібито повернулись й надалі воювати проти України. Про цю маячню заявив міністр оборони країни-агресорки сергій шойгу.
Важливо У росії збираються мобілізувати 300 тисяч резервістів
Чудодійне зцілення російських окупантів
За словами шойгу, 90% поранених під час "спецоперації" російських бійців вже одужали. Тому вони нібито повернулися на війну в Україну. Цікаво, хто ж захоче надалі воювати без ніг та в інвалідному кріслі. Або ж як можна "асвабаждать" під кришкою труни.
Також міністр оборони заявив, що на фронті в Україні загинули 5 937 військових росії. Втім, може він назвав цифри за останній тиждень? Бо словам пришелепкуватого шойгу мало хто повірить, адже втрати країни-окупантки значно більші – у 10 разів.
Які реальні втрати росіян у війні з Україною
За майже 7 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 55 110 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 300 загарбників.
Втрати у техніці:
- танків – 2 227 (+11) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 748 (+24) одиниць,
- артилерійських систем – 1 340 (+17) одиниць,
- РСЗВ – 318 одиниць,
- засоби ППО – 168 одиниць,
- літаків – 253 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 217 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) одиниць,
- крилаті ракети – 239 одиниць,
- кораблі /катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 610 (+23) одиниць,
- спеціальна техніка / special equipment – 125 одиниць.
Нагадаємо, що сергій шойгу оголосив про призов 300 тисяч резервістів. За його словами, часткова мобілізація захопить 1% загального мобілізаційного ресурсу.
Так, часткова мобілізація торкнеться тих, хто відслужив, мають військово-облікову спеціальність та мають бойовий досвід.
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