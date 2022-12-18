Эта информация еще нуждается в уточнении, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати говоря Посмотрел с высоты на дно: Шойгу на вертолете проинспектировал позиции кафиров

Деморализация, а не поддержка

Череватый не слишком верит, что Шойгу – такой смелый, чтобы приехать на фронт. По его словам, даже российские военнослужащие называют своего министра обороны "фанерным маршалом". Человек нацепил погоны генерала армии, не служив даже срочной службе в армии.

Его визит – это скорее минус, чем плюс. Это скорее деморализация личного состава, чем поддержка. Когда приезжает этот ряженый, шапито, то это выводит кафиров из себя,

– сказал Череватый.

Что известно о "визите" Шойгу

В минобороны страны-агрессорки рассказали, что во время рабочей поездки Шойгу посетил Южный военный округ и проверил позиции оккупантов в Украине.

Пропагандисты показали демонстративное видео, где Шойгу улетает в самолете. Правда, монтажа – хоть отбавляй, а из самолета вообще показывают зеленую траву.

Поэтому вполне вероятно, что в Кремле придумали историю с визитом, чтобы скормить гражданам России очередную басню.