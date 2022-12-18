Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессоры. Отмечают, что во время рабочей поездки Шойгу посетил Южный военный округ, передает 24 канал.

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Отметил хорошее укомплектование

Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне "специальной военной операции".

На передовой приспешник Путина пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за "примерное выполнение боевых задач".

Шойгу проинспектировал позиции захватчиков: смотрите видео

Министр обороны России отметил "хорошую организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".

Судя по видео, Шойгу проинспектировал пустые участки земли.

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