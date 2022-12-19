Об этом заявили специалисты американского Института изучения войны. Именно так эксперты объяснили видео о якобы инспекции министра обороны России Сергея Шойгу группировки российских войск в зоне боевых действий в Украине.

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Там Шойгу якобы провел брифинги полевых командиров и непосредственно пообщался с личным составом на передовой, уделив особое внимание:

организации всестороннего обеспечения войск,

условиям размещения личного состава в полевых условиях,

а также работе медицинских и тыловых подразделений.

Недавние заявления Шойгу свидетельствуют о том, что Министерство обороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного ведомства перед лицом постоянной критики ведения войны со стороны про-военной общественности,

– отметили аналитики.

А встреча Шойгу с Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группой войск в Украине Сергеем Суровикиным, по данным специалистов, свидетельствует о попытках российских военных чиновников представить себя как активно вовлеченных в планирование и контроль военных действий.

Это особенно актуально при отсутствии ощутимых военных побед в Украине. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что Россия готовится к возобновлению наступления на Украину в ближайшие месяцы.

Угроза нового наступления России: последние заявления

15 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что конечной целью России является "полное завоевание и контроль над Украиной".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Россия стремится временно заставить Украину согласиться на прекращение боевых действий, чтобы собрать новые ресурсы и подготовиться к новым наступательным операциям в будущем.

В этом контексте Залужный предположил, что такое наступление может произойти уже в январе, в худшем случае и в марте, в лучшем случае. Главнокомандующий ВСУ также отметил, что это новое наступление может иметь форму еще одной механизированной атаки на Киев с белорусской территории.

Однако и военные эксперты, и аналитики убеждают, что маловероятно, что российские войска будут успешнее в атаке на север Украины зимой 2023 года. В нашей разведке отметили, что пока не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян Но это не значит, что такой угрозы нет.