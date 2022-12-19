Про це заявили фахівці американського Інституту вивчення війни. Саме так експерти пояснили відео про нібито інспекцію міністра оборони Росії Сергія Шойгу угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні.

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Там Шойгу нібито провів брифінги польових командирів та безпосередньо поспілкувався з особовим складом на передовій, приділивши "особливу увагу":

організації всебічного забезпечення військ,

умовам розміщення особового складу в польових умовах,

а також роботі медичних і тилових підрозділів.

Нещодавні заяви Шойгу свідчать про те, що Міністерство оборони Росії намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового відомства перед обличчям постійної критики ведення війни з боку про-військової громадськості,

– зазначили аналітики.

А зустріч Шойгу з Владіміром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаної групи військ в Україні Сергієм Суровікіним, за даними фахівців, свідчить про намагання російських військових посадовців представити себе як активно залучених до планування та контролю військових дій.

Це особливо актуально за відсутності відчутних воєнних перемог в Україні. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що Росія готується до поновлення наступу на Україну в найближчі місяці.

Загрозу нового наступу Росії: останні заяви

15 грудня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кінцевою метою Росії є "повне завоювання і контроль над Україною".

А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Росія прагне тимчасово змусити Україну погодитися на припинення бойових дій, щоб зібрати нові ресурси та підготуватися до нових наступальних операцій в майбутньому.

У цьому контексті Залужний припустив, що такий наступ може відбутися вже в січні, в гіршому випадку, і в березні, в кращому випадку. Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що цей новий наступ може мати форму ще однієї механізованої атаки на Київ з білоруської території.

Однак і військові експерти, і аналітики переконують, що малоймовірно, що російські війська будуть більш успішними в атаці на північ України взимку 2023 року. У нашій розвідці зазначили, що наразі не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої загрози немає.