Об этом сообщили в Офисе президента Турции. И Анкара, и Берлин пытаются сделать все для прекращения огня.
Тем временем "Не решит проблем": Турция отказалась вводить санкции против России
Это первый визит Шольца в Турцию на должности канцлера
Это первый официальный визит Шольца в Турцию с тех пор, как он стал канцлером в декабре 2021 года.
Ожидается, что кроме двусторонних связей состоится обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, в первую очередь по вопросам Украины и Турции – ЕС,
– говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Ранее Турция уже не раз заявляла о готовности быть посредником между Украиной и Россией. Прежде Анкара отмечала необходимость создания гуманитарных коридоров.
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