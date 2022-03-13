Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге.

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Он считает, что ограничительные меры против России не решат проблем. Поэтому Турция решила отказаться присоединяться к санкциям Запада против РФ.

Министр добавил, что Турция эвакуировала 14 тысяч 480 своих граждан из Украины. Более 4 тысяч человек самостоятельно пересекли границу. "У нас еще есть граждане в зоне конфликта, в частности, в Мариуполе", – рассказал Чавушоглу.

Кроме того, Турция попросила Россию помочь эвакуировать своих граждан, оказавшихся в захваченном Мариуполе на юге Украины. "Мы вчера позвонили Лаврову (министр МИД РФ) и попросили его помочь в эвакуации граждан", – сказал он.

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