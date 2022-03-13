Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час брифінгу.

До теми Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, – глава МЗС Туреччини

Він вважає, що обмежувальні заходи проти Росії не вирішать проблем. Тому Туреччина вирішила відмовитися приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ.

Міністр додав, що Туреччина евакуювала 14 тисяч 480 своїх громадян з України. Понад 4 тисячі людей самостійно перетнули кордон. "У нас ще є громадяни в зоні конфлікту, зокрема у Маріуполі", – розповів Чавушоглу.

Окрім того, Туреччина попросила Росію допомогти евакуювати своїх громадян, які опинилися в захопленому Маріуполі на півдні України. "Ми вчора зателефонували до Лаврова (міністр МЗС РФ) та попросили його допомогти в евакуації громадян", – сказав він.

Важливо – Яка країна може бути наступною жертвою Кремля: