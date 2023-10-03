Журналисты Financial Times отметили, что эта "тупиковая ситуация" в переговорах по нескольким приоритетным и срочным вопросам испугала Брюссель и другие столицы ЕС. В частности, многие государства выявили затруднения принятия решений без согласования между Парижем и Берлином.

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Франция и Германия имеют проблемы в отношениях

Авторы материала отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. Однако это не единственная причина торможения всех решений в ЕС.

В частности, журналисты подчеркнули, что проблемы возникают как из-за значительных политических разногласий между Парижем и Берлином, так и из-за разногласий коалиционного правительства в Германии. Поэтому Шольцу было труднее определить четкое направление в таких вопросах, как энергетика, а подобное напряжение уже сохраняется более одного года.

Управляющий директор европейской консультационной компании по вопросам рисков Eurasia Group Муджтаба Рахман подчеркнул, что ситуация с "конфликтом" ухудшила их способность "хорошо играть вместе в ЕС".

Шольц и Макрон сталкиваются со значительными внутренними вызовами. Их взаимодействие не слишком хорошее, а двусторонние институциональные и высокопоставленные связи также достаточно напряжены,

– заметил он.

Следует отметить, что оба лидера встретятся несколько раз в октябре 2023 года, в частности, на саммите в Испании и ежегодной двусторонней конференции, которая соберет всех их министров в Германии на следующей неделе. Лидеры будут обсуждать технологическую политику и искусственный интеллект, однако официальные лица надеются добиться прогресса в ключевых вопросах, возможно, благодаря неформальным контактам, таким как запланированный круиз на лодке в Гамбурге.

В то же время в Брюсселе застрявшие политические решения включают переговоры о размере дополнения к шестилетнему совместному бюджету ЕС, известному как Многолетняя финансовая рамка. Она содержит решающую финансовую поддержку для Украины и обновленную версию правил, регулирующих, сколько страны могут заимствовать и тратить согласно пакту стабильности и роста.

Журналисты подчеркнули, что эти вопросы были делегированы Франции и Германии Европейской комиссией, чтобы сначала найти общую позицию, прежде чем оставшийся блок сможет возобновить переговоры, о чем сказали трое высокопоставленных чиновников ЕС.

"Им двум просто нужно сесть в комнате вместе и решить все. При отсутствии этого остальным бессмысленно пытаться найти консенсус", – подчеркнул один из политиков блока.

Авторы отметили, что пополнение БФР должно быть согласовано до конца года, чтобы удовлетворить потребности бюджета Украины на 2024 год.

Шольц и Макрон имеют разногласия по вопросу энергетики

Авторы материала отметили, что долгожданная реформа рынка электроэнергии ЕС также затормозилась спорами Парижа и Берлина за атомную энергетику. В частности, именно она центральная в энергетической политике Франции и от которой Германия отказалась в рамках своего зеленого перехода.

Сам Макрон назвал противодействие коалиции Шольца ядерной энергетике "исторической ошибкой", учитывая необходимость борьбы с изменением климата.

Однако государственный министр Франции по делам Европы Лоуренс Бун опровергла идею о разрыве между Парижем и Берлином, утверждая, что они разделяли "одно видение Европы". В частности, это заключалось в укреплении экономической независимости, содействии зеленому переходу и расширению блока, чтобы включить больше стран.

Есть определенные вопросы, где консенсус найти труднее, например, по энергетике или новым бюджетным правилам ЕС. Это нормально, что здесь есть трение, поскольку это большие структурные проблемы, связанные с конкурентоспособностью наших экономик,

– подчеркнула она.

Другой французский чиновник отметил, что коалиция Шольца это "беспрецедентный трехпартийный альянс" между социал-демократами, либералами и Зелеными. Он назвал это "немецко-немецкими разногласиями".

Кроме того, Германия и Франция имеют несколько двусторонних разногласий в дополнение к вопросам ЕС, включая задержки совместной танковой программы и конкурентный подход к разработке континентальных систем ПВО. Однако авторы материала подчеркнули, что в конце концов эти обе страны уже не раз проходили сквозь трудные моменты и осознавали потребность друг в друге, чтобы иметь возможность управлять ЕС.