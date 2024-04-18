Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи нам ракет. Народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в разговоре с 24 Каналом объяснил позицию политика.
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Политика Шольца
"Мне кажется, что в Германии, если мы говорим об истеблишменте, провластные кабинеты, все, кроме Шольца, на сегодняшний день поддерживают идею предоставления нам Taurus. То есть и в парламенте мы имеем абсолютное большинство тех, кто поддерживает, это и в Министерстве обороны, в частных разговорах они поддерживают эту историю", – заметил Чернев.
Однако, последнее слово именно за Шольцем.
"В принципе проталкивание вопроса предоставления нам ATACMS – это также один из вариантов, как приблизить решение по Taurus в Германии. В предыдущие разы она базировала свое решение на том, что, происходит в США. Там принимают решение по Abrams, а потом решение принимает Шольц по Leopard", – пояснил чиновник.
Сейчас принято решение по ATACMS. Возможно, это даст толчок Шольцу для принятия решения.
Почему Шольц не согласовывает оружие: последние новости
- Шольц против предоставления Украине ракет. Его основная отговорка, мол, боится ударов ими по территории России.
- Канцлер Германии также использует и другой аргумент. Мол, волнуется из-за ядерной угрозы со стороны России.
- Кроме этого, он замечал, что украинские военные не смогут использовать Taurus без помощи немецких военных.