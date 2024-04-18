Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі нам ракет. Народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в розмові з 24 Каналом пояснив позицію політика.

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Політика Шольца

"Мені здається, що в Німеччині, якщо ми говоримо про істеблішмент, провладні кабінети, всі, окрім Шольца, на сьогоднішній день підтримують ідею надання нам Taurus. Тобто і в парламенті ми маємо абсолютну більшість тих, хто підтримує, це і в Міністерстві оборони, в приватних розмовах вони підтримують цю історію", – зауважив Чернєв.

Однак, останнє слово саме за Шольцем.

"В принципі проштовхування питання надання нам ATACMS – це також один з варіантів, як наблизити рішення по Taurus в Німеччині. В попередні рази вона базувала своє рішення на тому, що, відбувається в США. Там приймають рішення щодо Abrams, а потім рішення приймає Шольц щодо Leopard", – пояснив посадовець.

Наразі прийнято рішення щодо ATACMS. Можливо, це надасть поштовх Шольцу для прийняття рішення.

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