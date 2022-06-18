Об этом для 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что хотя есть политическая и дипломатическая поддержка, но оружие Украине могут и не дать.

На эти страны ориентируются, – политолог сказал, как визит Шольца и Макрона поможет Украине

"Эммануэль Макрон дал оружие. На 30% увеличил количество CAESAR. В количественных показателях это немного, но Шольц больших поставок оружия не дал и передал слова Путина, что тот просит дожать Донбасс и заставить Украину признать оккупацию Крыма и Херсона с подачей воды на пол. Этот месседж был передан Офису Президента", – сказал Давидюк.

Визит Джонсона означает новое оружие для Украины

По словам политолога, руководство Украины не согласилось на уступки. Такие предложения вызвали тревогу у Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Именно поэтому мы увидели визит в Киев Бориса Джонсона.

Именно Джонсон приехал с военной помощью, которую на самом деле Шольц нам не предложил. Политические заявления (Шольца, Макрона, Иоганниса и Драги – 24 канал) на высоте, но военные были слабыми,

– отметил Давидюк.

Он добавил, что этих четырех политиков сменили посещение Ирпеня. Давидюк сказал, что самое важное в этой истории это визит Джонсона, который даст оружие.

Франция слишком обеспокоена Россией

Макрон сказал, что когда Украина разрушит Россию, то никогда не договорится о мире. Он считает, что победа нужна, но не ценой распада России. Давидюк отметил, что проблема Макрона в том, что он слишком сильно озабочен Путиным. Более того, чем своим лидерством в Европе.

Николай Давыдюк Политолог Франция не должна так беспокоиться о России. Не Россия – лидер Европейского Союза, а Франция и Германия. У Путина будет и так хорошо. ему все равно, потому что его задача – грабить Россию, набивать карманы и убивать людей.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день не актуален вопрос исчезновения России, потому что сейчас Украина борется за выживание.

Визит в Украину пошатнул в Макроне циника

Политолог рассказал, что Макрон готовит визит в Москву и услышанное в Киеве привезет туда. Французский президент хочет активизировать договоренности. Макрон, как отметил Давидюк, однозначно изменился после посещения Украины. Внутренне и по-человечески он стал более проукраинским.

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До этого Макрон ехал сюда как циничный политик, желавший сыграть в очень тонкий расчет. Вернулся из Украины больше человеком, а не политиком, но это не снимает с него обязанности, которые он может играть перед Путиным. Макрон будет пытаться урегулировать ситуацию во многом за наш счет, – сказал политолог.

Обратите внимание – политолог о визитах европейских политиков в Украину: смотрите видео