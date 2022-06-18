Про це для 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що хоч є політична та дипломатична підтримки, але зброю Україні можуть й не дати.

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"Еммануель Макрон дав зброю. На 30% збільшив кількість CAESAR. В кількісних показниках це небагато, але Шольц великого постачання зброї не дав і передав слова Путіна, що той просить дотиснути Донбас і змусити Україну визнати окупацію Криму та Херсону з подачею води на півострів. Цей меседж передали Офісу Президента", – сказав Давидюк.

Візит Джонсона означає нову зброю для України

За словами політолога, керівництво України не погодилось на поступки. Такі пропозиції викликали тривогу у Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Саме через це ми побачили візит до Києва Бориса Джонсона.

Якраз Джонсон приїхав з військовою допомогою, яку насправді Шольц нам не запропонував. Політичні заяви (Шольца, Макрона, Йоганніса та Драгі – 24 канал) на висоті, але військові були слабкими,

– зазначив Давидюк.

Він додав, що цих чотирьох політиків змінили відвідини Ірпеня. Давидюк сказав, що найважливіше у цій історії, це візит Джонсона, який дасть зброю.

Франція занадто переймається Росією

Макрон сказав, що коли Україна зруйнує Росію, то ніколи не домовиться про мир. Він вважає, що перемога потрібна, але не ціною розпаду Росії. Давидюк зазначив, що проблема Макрона в тому, що він занадто сильно стурбований Путіним. Навіть більше, ніж своїм лідерством у Європі.

Микола Давидюк Політолог Франція не повинна так перейматися Росією. Не Росія лідер Європейського Союзу, а Франція і Німеччина. У Путіна буде й так все добре. йому все одно, бо його завдання – грабувати Росію, набивати кишені й вбивати людей.

Він наголосив, що на сьогодні не є актуальним питання зникнення Росії, бо зараз Україна бореться за виживання.

Візит в Україну похитнув у Макроні циніка

Політолог розповів, що Макрон готує візит у Москві й почуте в Києві привезе туди. Французький президент хоче активізувати домовленості. Макрон, як наголосив Давидюк, однозначно змінився після відвідин України. Внутрішньо і по-людськи, він став більш проукраїнським.

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До цього Макрон їхав сюди як цинічний політик, який хотів зіграти в дуже тонкий розрахунок. Повернувся з України більше людиною, а не політиком, але це не знімає з нього обов'язки, які він може відігравати перед Путіним. Макрон намагатиметься врегулювати ситуацію багато в чому нашим коштом, – сказав політолог.

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