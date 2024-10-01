Олаф Шольц не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным почти 2 года. Он может стать первым главой правительства стран-союзниц Украины, который нарушит молчание с Россией.

Смотрите также Впервые со времен Гитлера: кто победил на выборах в Австрии и как это угрожает Украине и ЕС

Последний разговор был в декабре 2022 года

Канцлер Олаф Шольц планирует непосредственно связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают источники немецкого издания, однако официальной информации пока нет.

Последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз непосредственно общались с Путиным в 2022 году.

В то же время ситуация на фронте в Украине остается напряженной. Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где произошло 43 штурмовые и наступательные действия агрессора, из которых более 20 атак было отражено вблизи Селидово.