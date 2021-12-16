О своем отношении к высылке из Германии представителей российского посольства Шольц рассказал по прибытии на саммит Евросоюза.
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Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Приговор по делу об убийстве в парке Тиргартен, который мы наблюдали, свидетельствует о том, что здесь произошли плохие вещи. Поэтому правильно, что глава МИД дала на это четкий ответ,
– подчеркнул Шольц.
Напомним, накануне глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла решение о высылке из страны российских дипломатов.
Высылка дипломатов России из Германии: что предшествовало
- Немецкие власти объявили персонами нон грата 2 сотрудников российского посольства. Это произошло после оглашения приговора офицеру ФСБ, осужденному за убийство Зелимхана Хангошвили.
- В решении суда говорилось о том, что убийство Хангошвили заказали российские власти. Такие действия Москвы охарактеризовали как государственный терроризм.
- В то же время, посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что приговор суда является "недружественным шагом" и "политически мотивированным решением".
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