Шольц отметил, что снятие ЕС экономических санкций с страны-агрессорки не произойдет сразу после прекращения военных действий в Украине. Это, по его словам, будет возможно только тогда, когда наступит "полная нормализация ситуации".

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Шольц призвал Сербию также ввести санкции против России

На брифинге по результатам встречи лидеров двух стран 10 июня в Белграде первым слово взял президент Сербии Александар Вучич.

Заявление Вучича

Он рассказал , что обсуждал с канцлером Германии общую политическую ситуацию в Европе и мире, а также отметил, что Шольц открыто и настойчиво просил его присоединиться к санкциям против России.

Вместе с тем, Вучич заявил, что лидер немецкого правительства предложил Сербии помощь в энергетической сфере и горнодобывающей промышленности. По его словам , в этом году Сербия и Германия уже значительно усилили свое экономическое сотрудничество, и ФРГ является фактически их крупнейшим союзником .

Заявление Шольца

Олаф Шольц, в свою очередь, подтвердил слова Вучича. Вместе с тем он отметил, что Сербия продолжает поддерживать "тесные отношения" с Москвой , и при этом ведет дискуссии по поводу своего вступления в Евросоюз.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что сербским политикам и народу следует "внести коррективы в свой пророссийский курс". Шольц добавил, что государства, стремящиеся присоединиться к Европейскому Союзу, должны прежде всего присоединиться к антироссийским санкциям .

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Визит немецкого канцлера в Косово

Добавим, что накануне поездки в Белград, Шольц посетил столицу соседней и враждующей с Сербией страны Косово – Приштину. Он призвал лидеров обеих стран прийти к консенсусу и урегулировать многолетний конфликт политическим путем.

Это, по словам немецкого канцлера, принесло бы стабильность в регион и позволило бы дискутировать о дальнейшей перспективе обеих стран по евроинтеграции .

Справка. Косово – частично признанное государство на Балканах, независимость которого признали 97 государств-членов ООН. Возникла в результате войны 1999 между сербами и албанцами. Государство является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС, который еще не подавал заявки на членство.

К слову, Шольц добавил, что когда есть две страны, которые не признают друг друга (Сербия и Косово) – ни одна из них не может претендовать на то, чтобы стать членом ЕС.

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