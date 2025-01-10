Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил 24 Каналу, что ситуация с выделением помощи напрямую связана с выборами. Отсюда следует такое разительное изменение риторики канцлера Германии.

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Шольц готовится к выборам

В 2025 году Германия будет переизбирать канцлера, поэтому политики пытаются говорить то, что хотят избиратели. Можно вспомнить президентские выборы в США, когда Джозеф Байден также заявлял о неопределенности и неготовности принимать долговременные стратегии для поддержки Украины.

Сейчас Шольц, на фоне более решительного и радикального Фридриха Мерца, пытается "заигрывать" с той частью немецкого общества, которое действительно хочет мягкой внешней политики. Шольц пытается нравиться людям, которые хотят канцлера более вовлеченного во внутренние вопросы и более экономного.

Такими чертами Шольц славился еще до того, как пришел в большую немецкую политику. Поэтому такие заявления и изменение риторики связаны исключительно с выборами, которые приближаются,

– отметил Александр Краев.

Что думают немцы

Рядовой немецкий избиратель не до конца понимает природу российско-украинской войны и глубину всего конфликта. В большинстве он будет поддерживать мирные переговоры и прекращение огня. К сожалению, немцы не полностью осознают, что Украина борется за свое существование как этноса, нации и государства.

Они верят, что с россиянами можно помириться, и хотят, чтобы Украина начала это делать. А что касается Шольца, то я бы назвал его "тем, кто понимает Москву". Он якобы ставит себя на их место и пытается осознать, почему россияне так себя ведут,

– подчеркнул Александр Краев.

Это не "отбеливает" Шольца, но показывает, что он не столько подыгрывает Москве, сколько собственной нерешительностью и желанием всех понять дает Кремлю карт-бланш на продолжение агрессии.

К слову, в ноябре 2024 года Олаф Шольц впервые за долгое время провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В нем он осудил действия России, призвал Путина к миру и выводу войск. Разговор длился около часа.