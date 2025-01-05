После того, как спикер по вопросам безопасности немецкой оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер написал в соцсети "Х" о намерениях Шольца встретиться с Путиным, правящая социал-демократическая партия назвала его заявления "полностью вымышленными" и и призвала извиниться перед канцлером, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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"Крайне неприлично"

Шольц в кулуарах мероприятия в берлинской штаб-квартире своей Социал-демократической партии заявил, что не имеет планов встречаться с Путиным до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.

Он назвал заявления Кизеветтера "крайне непристойными". Канцлер указал, что они не были подкреплены никакими доказательствами, а потому "честные люди могут быть возмущены".

Напомним, что в ноябре 2024 года Олаф Шольц уже подвергся критике со стороны оппозиционеров и ЕС после того, как впервые за 2 с половиной года позвонил Путину, чтобы обсудить с ним войну в Украине.

В Киеве тоже скептически отнеслись к действиям канцлера. Президент Зеленский заявил, что Шольц своими действиями "открыл ящик Пандоры", он фактически помог Путину выйти из политической изоляции, в которую диктатор попал после циничного нападения на Украину.

Справка: Фразеологизм "открыть ящик Пандоры" означает совершить действие с непоправимыми последствиями, которое нельзя отменить.