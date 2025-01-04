Депутат Бундестага заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Путин встретятся в марте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Родериха Кизеветтера.

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Что известно о встрече Трампа и Путина

Кизеветтер отметил, что пока неизвестно, чего ожидать от встречи Трампа и Путина. Он добавил, что нельзя допустить, чтобы Украина стала жертвой в результате мирного соглашения.

Все переговоры и договоренности, которые сейчас ведутся в этой ситуации вредят Украине и де-факто означают подчинение,

– говорит депутат.

По его словам, сейчас появляется все больше признаков того, что Шольц также встретится с российским диктатором Путиным. Для Украины это может означать, в частности, приостановление действия Парижской хартии на 10 – 20 лет.

Ранее депутат Бундестага Михаэль Рот высказался о войне в Украине и назвал два возможных сценария развития событий. Он также отметил, что после победы Трампа на выборах одной из ключевых тем стало прекращение огня между Россией и Украиной. Однако, по его мнению, пока рано об этом говорить.