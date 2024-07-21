По словам журналистов, этот вопрос подняли на днях на предвыборном митинге СДПГ в Дрездене во время обсуждения перехода на электромобили.

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Шольц смотрит ламповый телевизор

Профсоюзный деятель из Volkswagen Zwickau, где изготавливают электромобили, выразил беспокойство. Он раскритиковал правительство за отказ от субсидий на электромобили и призвал ввести "тормоз цен", поскольку все это грозит сокращением рабочих мест.

Однако, по словам Шольца, такие машины мало покупают не только из-за политики правительства. Шольц добавил, что правительство только что обязало заправочные станции строить станции быстрой зарядки. А потом признался, что имеет дома старый ламповый телевизор – "старая вещь, но все еще работает идеально". Журналисты Bild намекнули, что устройство, вероятно, такое же старое, как любимый портфель Шольца.

Шольц объяснил свой выбор: каждый раз, когда он смотрит на брошюру из магазина, где продаются новые телевизоры, он думает о том, что эти модели все равно устареют через год – и не покупает их.

По словам немецкого канцлера, сегодняшние автомобили скоро устареют, однако это не должно сдерживать людей от покупки.

Итак, канцлер продвигает электромобили, используя аргумент, который он не использует для своего лампового телевизора. Купит ли он теперь еще и смарт-телевизор?

– подытоживают немецкие журналисты.

К слову, на днях Олаф Шольц во время выступления назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности своей страны. По его словам, учитывая историю, для Германии в этой ситуации "может быть только одно место" – на стороне Украины.