Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Олафе Шольце. Политики с пониманием отнеслись к "ляпу" Джо Байдена.

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Что сказали Шольц и Макрон об оговорке Байдена

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию с Джо Байденом и его представлением Зеленского "Владимиром Путиным", отметил, что оговорки случаются с каждым.

Если вы все время будете за всеми следить, то найдете их предостаточно. Однако это не меняет ни на йоту того, о чем президент Байден очень четко заявил в своей речи,

– сказал глава немецкого правительства.

Аналогичное заявление в связи с этим инцидентом, который вызвал большое общественное внимание, сделал Эммануэль Макрон. Он сказал, что "это случается с каждым, в том числе и со мной".

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