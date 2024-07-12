Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Олафе Шольце. Политики с пониманием отнеслись к "ляпу" Джо Байдена.
К теме Байден дважды назвал Зеленского "президентом Путиным", а Харрис перепутал с "Трампом"
Что сказали Шольц и Макрон об оговорке Байдена
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию с Джо Байденом и его представлением Зеленского "Владимиром Путиным", отметил, что оговорки случаются с каждым.
Если вы все время будете за всеми следить, то найдете их предостаточно. Однако это не меняет ни на йоту того, о чем президент Байден очень четко заявил в своей речи,
– сказал глава немецкого правительства.
Аналогичное заявление в связи с этим инцидентом, который вызвал большое общественное внимание, сделал Эммануэль Макрон. Он сказал, что "это случается с каждым, в том числе и со мной".
Как Байден оговорился и назвал Зеленского Путиным
- В сети заметили, что президент Байден дважды оговорился, ошибочно назвав Владимира Зеленского "президентом Путиным". Первый случай произошел во время его выступления по Ukraine Compact, а второй – на пресс-конференции после саммита НАТО.
- Президент Украины в шутку отреагировал на оговорку Байдена и отметил, что он лучше, с чем президент США не мог не согласиться. К тому же Байден добавил президенту Украины, что "вы чертовски лучше".
- Стоит отметить, что Байден перепутал имя не только Владимира Зеленского, но и вице-президента США Камалы Харрис. Американский лидер перепутал фамилию и назвал политика "Трампом".