У ответ Зеленский сказал, что он лучше Путина. Также президент США заявил, что пока не готов к переговорам с российским диктатором Путиным, пишет 24 Канал.

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Что ответили у Путина на заявления Байдена

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы на оговорки Байдена обратил внимание весь мир, но эти проблемы – внутреннее дело США.

"Непочтительные" высказывания Байдена о Путине неприемлемы и не украшают американского президента,

– считает пресс-секретарь диктатора.

Он также сказал, мол, не будут оценивать шансы Байдена быть выдвинутыми на президентские выборы.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вступились за Байдена, который назвал Зеленского Путиным.

Немецкий политик заверил, что оговорки происходят с каждым, однако это не меняет сути того, что сказал Байден в своей речи. Макрон добавил, что оговорки случаются с каждым, в том числе – с ним самим.