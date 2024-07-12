Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

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Готов ли Байден напрямую контактировать с Путиным

Глава Белого дома убежден, что пользы от такого контакта с главой Кремля "не было бы".

Джо Байден заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с Владимиром Путиным.

Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение,

– сказал Байден.

В то же время, Байден готов говорить с Путиным, если бы тот к нему позвонил.

Напомним, лидеры стран-союзников и партнеров, которые заключили соглашения по безопасности с Украиной, подписали новую договоренность под названием "Украинский компакт по безопасности". Президент Байден назвал Украинский компакт по безопасности историческим решением и преданностью долгосрочной безопасности Украины. Детали исторического договора – читайте в материале 24 Канала.