Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции саммита НАТО.
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Готов ли Байден напрямую контактировать с Путиным
Глава Белого дома убежден, что пользы от такого контакта с главой Кремля "не было бы".
Джо Байден заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с Владимиром Путиным.
Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение,
– сказал Байден.
В то же время, Байден готов говорить с Путиным, если бы тот к нему позвонил.