Про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту НАТО.
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Чи готовий Байден напряму контактувати з Путіним
Глава Білого дому переконаний, що користі від такого контакту з главою Кремля "не було б".
Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з Владіміром Путіним.
Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку,
– сказав Байден.
Водночас, Байден готовий говорити з Путіним, якби той до нього зателефонував.