Про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту НАТО.

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Чи готовий Байден напряму контактувати з Путіним

Глава Білого дому переконаний, що користі від такого контакту з главою Кремля "не було б".

Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з Владіміром Путіним.

Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку,

– сказав Байден.

Водночас, Байден готовий говорити з Путіним, якби той до нього зателефонував.

Нагадаємо, лідери країн-союзників і партнерів, які уклали безпекові угоди з Україною, підписали нову домовленість під назвою "Український безпековий компакт". Президент Байден назвав Український безпековий компакт історичним рішенням і відданістю довгостроковій безпеці України. Деталі історичного договору – читайте в матеріалі 24 Каналу.