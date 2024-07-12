У відповідь Зеленський сказав, що він кращий за Путіна. Також президент США заявив, що наразі не готовий до перемовин з російським диктатором Путіним, пише 24 Канал.

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Що відповіли у Путіна на заяви Байдена

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито на обмовки Байдена звернув увагу весь світ, але ці проблеми – внутрішня справа США.

"Нешанобливі" вислови Байдена про Путіна неприйнятні та не прикрашають американського президента,

– вважає прессекретар диктатора.

Він також сказав, мовляв, не будуть оцінювати шанси Байдена бути висунутими на президентські вибори.

До речі, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц заступилися за Байдена, який назвав Зеленського Путіним.

Німецький політик запевнив, що обмовки стаються з кожним, проте це не змінює суті того, що сказав Байден у своїй промові. Макрон додав, що обмовки трапляються з кожним, у тому числі – з ним самим.