По его словам он спас Германию от "неправильных решений". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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От каких "неправильных решений" уберег Германию Шольц

После напряженных дискуссий исполнительный совет Социал-демократической партии Германии в понедельник единогласно поддержал кандидатуру Шольца на пост канцлера на федеральных выборах, которые должны состояться в феврале 2025 года.

В своем выступлении после утверждения кандидатуры Шольц отметил важность продолжения своей политики в отношении Украины, несмотря на критику и противоречивые мнения по этому поводу.

Много было сказано, много вещей было вынесено на обсуждение. Важным остается то, что я неуклонно обеспечивал, чтобы мы не принимали неправильных решений,

– сказал глава немецкого правительства.

В качестве примера он привел свой беспрекословный отказ поставить Украине крылатые ракеты и запрет стрелять тяжёлым вооружением вглубь России.