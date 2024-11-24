Об этом украинский дипломат заявил в интервью "Радио Свобода", сообщает 24 Канал.

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Когда Украине передадут ракеты "Таурус"

Думаю, "Таурусы" у нас будут, потому что Мерц как, скорее всего, будущий канцлер об этом говорил очень много раз. Поэтому я не могу представить при любых раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы станут в ней "младшим партнером", что они это заблокируют,

– заявил дипломат.

Андрей Мельник, который 8 лет возглавлял дипломатическое представительство в Германии, а сегодня является послом в Бразилии, оценивает шансы Фридриха Мерца сменить на посту социал-демократа Олафа Шольца в 99 процентов. Этот 1 процент отводит на "что-то непредсказуемое".

"Это должно произойти какое-то землетрясение политическое, какой-то суперскандал, который россияне, кстати, могут запросто готовить. Они, к сожалению, к этому способны. Какой-то скандал, который, например, нанесет имиджевых потерь именно потенциальному канцлеру Мерцу для того, чтобы этого не произошло", – подчеркнул Мельник.

Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля, однако ракеты наше государство сможет получить не раньше конца апреля, считает дипломат, и это – оптимистичный сценарий.

"Как правило, коалиционные переговоры длятся не менее двух месяцев. Это стандартно. Возможно, дольше. То есть это будет означать, что это правительство, которое сейчас есть, будет исполнять обязанности до тех пор... Это означает, что будущие почти полгода, скорее всего, ничего не будет происходить. Что будет через полгода, учитывая то, что будет происходить в Америке и так далее, – не хочется, честно говоря, на кофейной гуще гадать сегодня", – резюмировал Мельник.