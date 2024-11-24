Про це український дипломат заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє 24 Канал.

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Коли Україні передадуть ракети "Таурус"

Гадаю, "Тауруси" в нас будуть, тому що Мерц як, швидше за все, майбутній канцлер про це говорив дуже багато разів. Тому я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це заблокують,

– заявив дипломат.

Андрій Мельник, який 8 років очолював дипломатичне представництво в Німеччині, а сьогодні є послом в Бразилії, оцінює шанси Фрідріха Мерца змінити на посаді соціал-демократа Олафа Шольца у 99 відсотків. Цей 1 відсоток відводить на "щось непередбачуване".

"Це має статися якийсь землетрус політичний, якийсь суперскандал, який росіяни, до речі, можуть запросто готувати. Вони, на жаль, до цього здатні. Якийсь скандал, який, наприклад, завдасть іміджевих втрат саме потенційному канцлеру Мерцу для того, щоб цього не відбулося", – наголосив Мельник.

Дострокові вибори в Німеччині призначені на 23 лютого, проте ракети наша держава зможе отримати не раніше кінця квітня, вважає дипломат, і це – оптимістичний сценарій.

"Як правило, коаліційні переговори тривають не менш як два місяці. Це стандартно. Можливо, довше. Тобто це означатиме, що цей уряд, який зараз є, виконуватиме обов'язки до того часу… Це означає, що майбутні майже пів року, швидше за все, нічого не відбуватиметься. Що буде через пів року з огляду на те, що відбуватиметься в Америці і таке інше, – не хочеться, чесно кажучи, на кавовій гущі ворожити сьогодні", – резюмував Мельник.