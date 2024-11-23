Об этом, как сообщает "Радио Свобода", говорится в интервью, опубликованном 23 ноября немецкой газетой Funke Mediengruppe, пишет 24 Канал.

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Призыв к Германии предоставить Украине ракеты Taurus

Роберта Мецола дала утвердительный ответ на вопрос, должны ли страны, которые предоставляют Украине ракеты дальнего радиуса действия, позволить ей использовать их против целей в России – и должна ли Германия предоставить Украине свою систему вооружений Taurus.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не поддерживает разрешение Киеву использовать немецкое оружие для поражения целей на территории России. Чиновник уже несколько раз заявлял, что стремится избежать эскалации конфликта.