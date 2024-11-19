Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского к Европейскому парламенту по случаю 1000 дней большой войны.

Смотрите также Не связано с переговорами: почему на самом деле Шольц разговаривал с Путиным

Зеленский упрекнул Шольца за звонок Путина

Во время своего онлайн-выступления Зеленский напомнил, что Россия отправляет на фронт военных из Северной Кореи для ведения войны против Украины. По словам президента, численность наемников КНДР "может вырасти до 100 тысяч".

В то же время Зеленский добавил, что некоторые лидеры "думают о возможности выиграть за счет Украины". Вероятно, это является намеком на недавний звонок Олафа Шольца к Путину.

Пока некоторые европейские лидеры думают о возможности выиграть какие-то выборы или что-то вроде этого за счет Украины, Путин сосредоточен на том, чтобы выиграть эту войну. Он не остановится сам. Чем больше у него времени, тем хуже становятся условия,

– заявил Зеленский.

Президент Украины не раскрывал, кого именно имеет в виду под "европейскими лидерами". В то же время стоит добавить, что в Германии состоятся внеочередные выборы в Бундестаг, а Шольц звонил Путину несколькими днями ранее – 15 ноября.