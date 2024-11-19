Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського до Європейського парламенту з нагоди 1000 днів великої війни.

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Зеленський дорікнув Шольцу за дзвінок Путіна

Під час свого онлайн-виступу Зеленський нагадав, що Росія відправляє на фронт військових із Північної Кореї для ведення війни проти України. За словами президента, чисельність найманців КНДР "може зрости до 100 тисяч".

Водночас Зеленський додав, що деякі лідери "думають про можливість виграти за рахунок України". Ймовірно, це є натяком на нещодавній дзвінок Олафа Шольца до Путіна.

Поки деякі європейські лідери думають про можливість виграти якісь вибори чи щось на кшталт цього за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться сам. Що більше у нього часу, то гіршими стають умови,

– заявив Зеленський.

Президент України не розкривав, кого саме має на увазі під "європейськими лідерами". Водночас варто додати, що у Німеччині відбудуться позачергові вибори до Бундестагу, а Шольц телефонував Путіну кількома днями раніше – 15 листопада.