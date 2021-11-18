За время визита кинорежиссер и актер имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.

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Американский режиссер хочет снять фильм об Украине

Как рассказали в штабе ООС, обладатель двух Оскаров Шон Пенн будет сотрудничать с украинской продюсерской группой. Вместе они планируют снять документальный фильм об Украине. Его основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

Увидеть воочию последствия российской агрессии Шон Пенн смог посетив один из населенных пунктов Приазовья, который едва ли не больше всего ощутил на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии,

– рассказали в штабе ООС.

Обратите внимание! Последние годы один из самых титулованных актеров Голливуда волонтерит – снимает документальные фильмы в бедных странах и берет интервью у знаковых людей.

Шон Пенн хочет снять кино об Украине / Фото штаба ООС

Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих – женщины. Они, стоит отметить, не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а на уровне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии соприкосновения.