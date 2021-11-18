За время визита кинорежиссер и актер имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.
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Американский режиссер хочет снять фильм об Украине
Как рассказали в штабе ООС, обладатель двух Оскаров Шон Пенн будет сотрудничать с украинской продюсерской группой. Вместе они планируют снять документальный фильм об Украине. Его основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.
Увидеть воочию последствия российской агрессии Шон Пенн смог посетив один из населенных пунктов Приазовья, который едва ли не больше всего ощутил на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии,
– рассказали в штабе ООС.
Шон Пенн хочет снять кино об Украине / Фото штаба ООС
Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих – женщины. Они, стоит отметить, не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а на уровне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии соприкосновения.
Что известно о Шоне Пенне?
Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух "Оскаров" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк" и экс-муж Мадонны. Последние 20 лет он занимается не только съемками в кино, но и общественной деятельностью. Актер посещал госпиталь в Багдаде, снимал репортажи в Иране, лично помогал жертвам урагана "Катрина" в Новом Орлеане. Целый месяц звезда потратил на тур по странам "арабской весны", где прокатились волны уличных протестов, революций и военных конфликтов.