За час візиту кінорежисер та актор мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

Важливо Володаря Оскарів Шона Пенна заскочили в Києві: перші фото

Американський режисер хоче зняти фільм про Україну

Як розповіли у штабі ООС, володар двох "Оскарів" Шон Пенн співпрацюватиме з українською продюсерською групою. Разом вони планують зняти документальний фільм про Україну. Його основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні.

Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії,
– розповіли у штабі ООС.

Шон Пенн хоче зняти кіно про Україну / Фото штабу ООС

Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців – жінки. Вони, варто наголосити, не просто служать у лавах Збройних сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.

Що відомо про Шона Пенна?

Це американський актор, кінорежисер, сценарист та продюсер, володар двох "Оскарів" за фільми "Таємнича річка" і "Гарві Мілк" та ексчоловік Мадонни. Останні 20 років він займається не лише зйомками в кіно, а й громадською діяльністю. Актор відвідував госпіталі в Багдаді, знімав репортажі в Ірані, особисто допомагав жертвам урагану "Катріна" в Новому Орлеані. Цілий місяць зірка витратив на тур країнами "арабської весни", де прокотилися хвилі вуличних протестів, революцій і військових конфліктів.