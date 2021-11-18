За час візиту кінорежисер та актор мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

Важливо Володаря Оскарів Шона Пенна заскочили в Києві: перші фото

Американський режисер хоче зняти фільм про Україну

Як розповіли у штабі ООС, володар двох "Оскарів" Шон Пенн співпрацюватиме з українською продюсерською групою. Разом вони планують зняти документальний фільм про Україну. Його основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні.

Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії,

– розповіли у штабі ООС.

Зверніть увагу! Останні роки один з найтитулованіших акторів Голлівуду волонтерить – знімає документальні фільми у бідних країнах і бере інтерв'ю у знакових людей.

Шон Пенн хоче зняти кіно про Україну / Фото штабу ООС

Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців – жінки. Вони, варто наголосити, не просто служать у лавах Збройних сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.